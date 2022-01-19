Российские войска начали прибывать на учения в Беларуси. Военных заметили в 40 километрах от границы Украины

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Первые подразделения вооруженных сил России прибыли в Беларусь для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ. Своим ходом и на поездах в Беларусь прибыли подразделения Восточного военного округа со штатной техникой и вооружением.

Минобороны Беларуси сообщило о прибытии первых подразделений из России 18 января. В ведомстве отмечали, что войска будут прибывать на протяжении всего первого этапа проверки, который завершится 9 февраля. На втором этапе, 10-20 февраля, в Беларуси пройдут совместные учения «Союзная решимость — 2022».

«Союзная решимость — 2022» // Комментарий официального представителя Министерства обороны Беларуси ВоенТВ Беларуси

В Минске заметили очередной эшелон с военной техникой

18 января замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что на первом этапе проверки сил реагирования России и Беларуси в короткие сроки будут созданы группировки войск «на угрожаемых направлениях», а военные будут охранять границы Союзного государства в воздушном пространстве. Фомин отмечал, что в Беларусь перебросят 12 истребителей Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С».

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что, судя по фото и видео в соцсетях, российская техника встала лагерем в непосредственной близости от границ Украины. Технику заметили в районе станции Речица в Гомельской области Беларуси, что чуть более чем в 40 километрах от границы Черниговской области Украины и в 90 километрах от границы с Киевской областью. Российских военных обнаружили в районе, где нет .

Предположительно, российские войска под Речицей.

Реактивные системы залпового огня «Ураган» прибывают в Речицу

Совместные учения России и Беларуси, как заявил 19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков, не должны вызывать какой-либо обеспокоенности. «Уверяю вас, никаких оснований беспокоиться по поводу чего-либо в связи с этими учениями нет», — сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Так он прокомментировал заявление Белого дома о том, что российско-белорусские учения могут быть подготовкой к вторжению в Украину.

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению американских властей, Россия способна напасть на Украину в любой момент. «Президент [РФ Владимир] Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, включая недавнюю переброску российских войск в Беларусь для совместных учений и проведения дополнительных учений на восточной границе Украины», — сказала Псаки на брифинге для журналистов.

С осени 2021 года западные СМИ сообщают о стягивании российских войск к границам Украины. На Западе предполагают, что Москва готовится к вторжению в Украину, российские власти это отрицают. В случае вторжения США и Евросоюз обещают ввести против России новые жесткие санкции, в том числе в отношении Владимира Путина и высшего руководства России.

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Александр Бакланов