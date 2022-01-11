Минобороны России сообщило о новых учениях у границы Украины

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Западный военный округ направил около трех тысяч военных и 300 единиц военной техники на учения в регионы, расположенные возле Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу округа.

Учения пройдут на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях (граничат с Украиной), а также в Смоленской области, расположенной в более чем 100 километрах от украинской границы.

В учениях среди прочего задействуют танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

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С осени 2021 года западные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Россия концентрирует войска вблизи Украины и предполагают, что речь может идти о подготовке вторжения. Россия это отрицает и заявляет о «безосновательном нагнетании напряженности».

7 января газета The New York Times опубликовала карту, где показано, как 100 тысяч российских военных окружили Украину с трех разных сторон. 10 января в Пентагоне сказали, что не видят существенных признаков сокращения российской группировки вблизи Украины.

На фоне сообщений западных СМИ о наращивании российских войск на границе с Украиной власти России начали переговоры с США и НАТО о гарантиях безопасности в Европе. Россия, в частности, предложила, чтобы НАТО отказался от расширения на восток и не принимал Украину в свой блок.

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