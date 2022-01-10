Россия и США провели в Женеве переговоры по безопасности. Вот что главы делегаций сказали после встречи (Спойлер: ни о чем не договорились, но общение продолжится)

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Замглавы МИД России Сергей Рябков. Переговоры были сложными, глубокими и конкретными. НАТО должно отказаться от освоения территории стран, вошедших в альянс после 1997 года. Никаких намерений напасть на Украину у России нет и быть не может. Нам нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Мы призываем США к максимальной ответственности. Запугивать Россию не надо, результата это не даст. Ситуация вокруг переговоров не безнадежная. Мы проведем переговоры с НАТО и ОБСЕ в Брюсселе, после них могут быть приняты конкретные решения.

Замглавы Госдепартамента Уэнди Шерман. Прогресс в переговорах с Россией возможен. Ядерную войну нельзя выиграть, мы согласны, что она не должна быть развязана. США не позволят никому решать, должна какая-то страна войти в НАТО или нет. Вопрос принятия Украины в альянс без участия Киева обсуждаться не будет. Если Россия вторгнется на Украину, ее ожидают санкции против ключевых финансовых институтов. США и Россия пока не готовы к обсуждению конкретных договоренностей, пока мы просто пытаемся друг друга понять.

Это приблизительный пересказ заявлений Рябкова и Шерман, сделанный по материалам ТАСС и РИА Новости. Цитаты необязательно являются дословными.

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Фото на обложке: Denis Balibouse / Reuters / Scanpix / LETA