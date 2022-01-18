Белый дом: Россия может начать атаку на Украину в любой момент

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Россия способна в любой момент напасть на Украину, считают власти США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент Путин создал этот кризис, собрав сто тысяч российских военных вдоль границ Украины, включая недавнюю российских войск в Беларусь для совместных учений и проведение дополнительных учений на восточной границе Украины», — добавила она.

По словам представительницы Белого дома, России предстоит решить, столкнется ли она с экономическими последствиями своих действий или выберет путь дипломатического урегулирования ситуации.

Псаки также сообщила, что у Вашингтона есть информация, которая указывает на то, что российские власти готовились к эвакуации сотрудников своего посольства на Украине в конце декабря — начале января.

Ранее о том, что Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, сообщила газета The New York Times. В МИД РФ ответили, что «посольство России в Киеве работает в штатном режиме».

О возможности вторжения России в Украину западные СМИ сообщают на протяжении нескольких месяцев. Среди прочего в США опасаются, что Россия может готовить провокации и создать предлог для военной операции.

Москва эти подозрения отрицает. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия держит войска близ украинских границ из-за «недружественной обстановки», созданной приближением НАТО к российским границам.

В случае вторжения США и Евросоюз обещают ввести против России новые жесткие санкции. В середине января в конгресс США внесли несколько законопроектов о таких ограничениях. В частности, они подразумевают персональные ограничения в отношении президента Владимира Путина и высшего руководства России.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!