The New York Times: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины

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В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, рассказал на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб.

Еще через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По словам собеседника издания, российским дипломатам в также приказали готовиться к эвакуации из Украины.

США знали о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания.

NYT пишет, что сокращение численности российского посольства в Украине может быть частью пропаганды, подготовкой к надвигающемуся конфликту или уловкой — или всем вместе взятым.

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Осенью 2021 года российские власти начали стягивать войска в регионы, расположенные возле границ Украины, из-за чего возникли опасения, что Россия готовит вторжение в Украину (в Кремле это отрицали). Американские чиновники в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении, пишет The New York Times.

По оценке NYT, на границе Украины сосредоточены 77 тысяч российских военных, а еще часть находится на подходах. По другим данным, численность российской группировки составляет 100 тысяч человек. Но это намного меньше оценки Пентагона, сделанной в декабре 2021-го, согласно которой во вторжении в начале 2022 года могут быть задействованы 175 тысяч военных.

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