«Надеюсь, Путин понимает, что он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире» Что сказал Байден о России на пресс-конференции по итогам первого года на посту президента США. Максимально коротко

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Вторжение в Украину станет катастрофой для России. Это будет иметь самые серьезные последствия с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой. Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые мы наложим, если он начнет действовать. Наши союзники и партнеры готовы нанести значительный ущерб России и ее экономике. Если Россия продолжит действовать в киберпространстве, мы ответим тем же. Если они вторгнутся, они заплатят — их банки не смогут иметь дело с долларами. Хотя это окажет негативное влияние и на США, и экономику стран Европы. В военном отношении Россия превосходит Украину, но они заплатят высокую цену — в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе — если сделают это. Думаю, Путин все еще не хочет никакой полномасштабной войны. Он хотел от меня двух гарантий: что Украина никогда не станет частью НАТО и что НАТО не будет размещать стратегические вооружения на Украине. Киев в ближайшей перспективе вряд ли присоединится к альянсу. Что касается размещения вооружений, мы готовы обсуждать это, но ждем ответных шагов от Москвы в европейской части России. У нас есть пространство для совместной работы, но пока что те три раунда переговоров, которые у нас были, ничего не дали. Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. Я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. Надеюсь, Путин понимает, что — за исключением полномасштабной ядерной войны — он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире.

Посмотреть пресс-конференцию Байдена можно здесь, а почитать полную расшифровку на английском — здесь.

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Фото на обложке: Oliver Contreras / EPA / Scanpix / LETA