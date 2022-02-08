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Встречу министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и президента Украины Владимира Зеленского, которая должна была пройти в Киеве 7 февраля, отменили. Вместо Зеленского Бербок встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Бербок заявила, что планировала посетить Киев вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Однако у него изменились планы, и Бербок также была вынуждена скорректировать свой график. Кулеба призвал «не создавать какую-то конспирологию» вокруг отмены встречи Бербок и Зеленского.

Журналист CNN Джейк Тэппер написал со ссылкой на источник, близкий к украинскому правительству, что Зеленский отменил встречу с Бербок, так как она не стала гарантировать отказ Германии от газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России в Украину. Еще одной причиной источник назвал то, что Германия отказалась предоставлять Украине военную помощь. «Многие в Восточной Европе и в Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада», — заявил собеседник Тэппера.

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Тэпперу отказался говорить о санкциях в отношении «Северного потока — 2», но заверил, что ответ Запада на возможное вторжение России в Украину будет единым. Шольц также назвал «ерундой» предположения о том, что Германия больше сотрудничает с Россией, чем с Западом. «Мы наряду с США являемся крупнейшим донором для Украины. С 2014 года мы направили Украине более двух миллиардов долларов», — подчеркнул Шольц.

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Накануне Олаф Шольц встретился с президентом США Джо Байденом. После переговоров Байден заявил, что в случае нападения России на Украину «никакого „Северного потока — 2“ не будет, мы положим ему конец».

Ранее США уже угрожали остановкой «Северного потока» при агрессии России против Украины. Белый дом предупреждал Москву и о других санкциях. По данным СМИ, среди них отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT, запрет на экспорт электроники, программного обеспечения и технологий, санкции против крупных российских банков, президента Владимира Путина, его семьи и российских миллиардеров.

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