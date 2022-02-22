Пескова восемь раз спросили, в каких границах Россия признала ДНР и ЛНР. Вот что он ответил (Спойлер: понятнее не стало)

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Сергей Гунеев / EPA / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 22 февраля.

CNN: Касаемо признания суверенитета ДНР и ЛНР. Подскажите, речь идет о их признании в текущих, фактических границах или в границах Луганской и Донецкой областей? Насколько мы понимаем, это немного разные границы.

Дмитрий Песков: В тех границах, в которых они себя провозглашали.

CNN: Провозглашали на какой момент?

Дмитрий Песков: Ну когда эти две республики были провозглашены.

Bloomberg: Можно уточнить по поводу этого вопроса?

Дмитрий Песков: Нет, мне нечего добавить.

«Эхо Москвы»: Эти границы включают, например, Мариуполь?

Дмитрий Песков: Мне нечего к этому добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены.

«Эхо Москвы»: Существуют или были провозглашены?

Дмитрий Песков: Ну и были провозглашены и существуют.

«Эхо Москвы»: То есть в нынешних?

Дмитрий Песков: Добавить мне нечего к этому.

BBC News: Можно уточнить, я просто не совсем понял, признание народных республик будет в границах, которые сейчас существуют или которые они сами объявили?

Дмитрий Песков: В тех границах, в которых эти республики были провозглашены.

BBC News: В 2014 году? То есть Донецкой и Луганской областях?

Дмитрий Песков: Я в данном случае сказал все, что я мог сказать по данной теме.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко: «Россия признает границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию». Глава ДНР Денис Пушилин: «В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время». Вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов: «Территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно».

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