СМИ сообщили о санкциях ЕС против России. Под них могут попасть 350 депутатов Госдумы, голосовавших за признание ДНР и ЛНР

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Еврокомиссия разработала пакет санкций против России за независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщают немецкое издание Der Spiegel, агентства Reuters и DPA.

По их информации, санкции предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями, а также ограничения против нескольких сотен российских физических и юридических лиц.

Как пишут DPA и Der Spiegel, под санкции могут попасть, в частности, Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, и имеющие связи с Донбассом российские банки.

Кроме того, территории ДНР и ЛНР будут исключены из соглашений о свободной торговле Украины и ЕС.

Санкции Евросоюза предусматривают заморозку активов на территории объединения и запрет на въезд в ЕС.

Обновлено. В санкционные списки ЕС могут попасть, в частности, банки ВЭБ, «Россия» и Промсвязьбанк, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» на неопределенный срок из-за признания ДНР и ЛНР.

22 февраля о новых санкциях против Москвы также должны объявить США.

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