Страны ЕС договорились о санкциях против России. В черный список включен 351 депутат Госдумы, поддержавший признание независимости ЛНР и ДНР

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Страны Евросоюза решили принять новый пакет санкций в ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Новые санкции, которые «сильно ударят по России», были единогласно одобрены странами ЕС, отметил Боррель на пресс-конференции в Париже после неформального Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, в санкционный список включены 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе, а также 351 депутат Госдумы, проголосовавший за независимость ДНР и ЛНР.

Ранее о том, что под европейские санкции могут попасть российские парламентарии и банки, сообщали СМИ. Пока имена людей и названия компаний, против которых вводятся ограничения, не назывались. Боррель подчеркнул, что президента России Владимира Путина в санкционном списке нет.

Евросоюз намерен продолжить предпринимать попытки для дипломатического урегулирования с Россией ситуации вокруг Украины, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. «Мы должны предотвратить конфликт любой ценой. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы вернуть Россию к переговорам», — заявил Боррель.

При этом в ЕС пообещали следить за действиями России и не исключили введения дополнительных ограничений.

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21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР, о чем ранее просили главы самопровозглашенных республик и Госдума. Страны Запада осудили это решение и пообещали в ответ ввести санкции.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» на неопределенный срок. Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Ожидается, что о новых ограничениях против Москвы также должен объявить Вашингтон.

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