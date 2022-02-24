Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых санкциях против России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают Sky News и «Би-би-си».

Вот что включают в себя новые санкции:

Заморозку активов ВТБ и других крупных российских банков, а физических лиц и компаний;

Запрет на полеты «Аэрофлота» в Великобританию;

Ограничение суммы депозитов, которые граждане России смогут хранить в британских банках;

Запрет для крупных российских компаний на привлечение финансирования на британском рынке;

Ограничения на экспорт высоких технологий и оборудования для нефтепереработки в Россию.

Аналогичные ограничительные меры будут введены в отношении Беларуси.

22 февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также близких к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

23 февраля США объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских высокопоставленных чиновников.

Также санкции против России ввели Евросоюз, Австралия, Канада, Япония. Под европейские ограничения попал 351 депутат Госдумы, голосовавший за признание ДНР и ЛНР, а также министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

После вторжения России в Украину США и другие страны Запада пообещали новые санкции против Москвы.

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