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Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу. Под них попали Шойгу, Захарова и Симоньян

Источник: Журнал Евросоюза

Санкции Евросоюза (ЕС) против России за признание ДНР и ЛНР вступили в силу. Полный список попавших под санкции россиян опубликован в журнале Евросоюза от 23 февраля 2022 года. Ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов 22 граждан России. Среди них министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, глава КПРФ Геннадий Зюганов, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Помимо этого, в документе ЕС упомянуты юридические лица. В их числе банк «Россия», «Промсвязьбанк», ВЭБ.РФ, «Агентство интернет исследований», также известное в прессе как «Фабрика троллей».

  • Помимо Евросоюза о санкциях против России объявили ВеликобританияАвстралия, Канада, Япония
  • США также объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Они касаются российского суверенного долга, госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА), а также сыновей трех российских высокопоставленных чиновников.
  • Накануне президент США Джо Байден объявил о введении санкций против оператора «Северного потока — 2».

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