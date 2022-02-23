Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

О каких именно ограничениях идет речь, в заявлении не уточняется.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Этот шаг — еще одна часть нашего первого этапа санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — заявил Байден.

Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца «за его тесное партнерство и… решимость в деле привлечения России к ответственности за ее действия».

Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его закончили строить осенью 2021 года.

В ноябре Германия временно приостановили сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. 22 февраля, после объявления Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2».

Накануне США уже объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Они касаются российского суверенного долга, госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА), а также трех российских высокопоставленных чиновников.

Также о санкциях против России объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония.

Подробнее про «Северный поток — 2»

Начинаем подсчет экономических потерь от признания ДНР и ЛНР с «Северного потока — 2» Чем грозит решение Германии отказаться от его запуска?

Подробнее про «Северный поток — 2»

Начинаем подсчет экономических потерь от признания ДНР и ЛНР с «Северного потока — 2» Чем грозит решение Германии отказаться от его запуска?

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!