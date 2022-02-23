Байден объявил о введении санкций против оператора «Северного потока — 2»
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Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
О каких именно ограничениях идет речь, в заявлении не уточняется.
«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей. Этот шаг — еще одна часть нашего первого этапа санкций в ответ на действия России в Украине. Как я ясно дал понять, мы без колебаний предпримем дальнейшие шаги, если Россия продолжит эскалацию», — заявил Байден.
Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца «за его тесное партнерство и… решимость в деле привлечения России к ответственности за ее действия».
Газопровод «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Его закончили строить осенью 2021 года.
В ноябре Германия временно приостановили сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода. 22 февраля, после объявления Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации «Северного потока — 2».
Накануне США уже объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Они касаются российского суверенного долга, госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА), а также сыновей трех российских высокопоставленных чиновников.
Также о санкциях против России объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония.