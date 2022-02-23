Евросоюз утвердил санкции против 351 депутата Госдумы за признание самопровозглашенных республик Донбасса

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Евросоюз официально одобрил санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Санкции, как уже сообщалось накануне, затронут 351 депутата Госдумы, которые 15 февраля поддержали обращение к президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Также ограничения затронут 27 «высокопоставленных физических лиц» и компаний, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Их фамилии в сообщении не названы. Однако уточняется, что среди них есть политики, бизнесмены, получающие выгоду от связей с ДНР и ЛНР, высокопоставленные военные и лица, «ответственные за кампанию по дезинформации против Украины». Против данных лиц, как и против депутатов Госдумы, будет применена заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что под санкции ЕС попадут министр обороны России Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, зампред правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко, руководитель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Также санкции ЕС включают в себя запрет на экспорт и импорт определенных товаров из ДНР и ЛНР, запрет на организацию туризма, ограничения на торговлю и инвестиции. Кроме того, ЕС ввел ограничение на доступ России к своему рынку капитала и финансовому рынку.

«ЕС готов быстро принять более широкие политические и экономические санкции в случае необходимости и подтверждает свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорится в сообщении.

Накануне США объявили о санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, их дочерние структуры (включая футбольный клуб ЦСКА) и трех российских высокопоставленных чиновников. Также США ввели ограничения против российского суверенного долга.

Также санкции решили ввести Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Их ограничения направлены против сделок с ДНР и ЛНР, российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, Австралия внесет в санкционный список восемь членов Совета безопасности РФ, а Великобритания — близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Канада и Украина, как и Евросоюз, введут санкции против депутатов Госдумы, голосовавших за обращение к Путину по поводу ДНР и ЛНР. Германия в ответ на признание самопровозглашенных республик окончательно остановила сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

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