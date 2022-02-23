Запад объявил о санкциях из-за признания ДНР и ЛНР. Российский парламент разрешил ввести войска в республики Что произошло вокруг Донбасса за последние сутки
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22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Донбассом. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и распорядился, чтобы российские войска осуществили там «функции по поддержанию мира».
Совет Федерации разрешил ввести российские вооруженные силы на территорию самопровозглашенных республик. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это решение призвано установить мир в Донбассе и не допустить обстрелы мирного населения. «Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — сказала она. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать ввод армии РФ в Донбасс миротворческой миссией.
Путин заявил, что российские войска необязательно войдут в ДНР и ЛНР «прямо сейчас». «Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — сказал президент России журналистам вечером 22 февраля,
Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины (об этом заявил Путин, до его разъяснений власти РФ не давали прямой ответ на этот вопрос). В «конституциях» обеих республик написано, что их границы равны границам Донецкой и Луганской областей. Но фактически это не так: власти ДНР и ЛНР контролируют примерно треть территории регионов, еще две трети подчиняются Киеву. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил 22 февраля, что вопрос о границах «непростой» и что он будет урегулирован «позже».
МИД Украины попросил сограждан немедленно уехать из России. Президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов, но пока не увидел необходимости во всеобщей мобилизации в стране. Также он объявил о программе «экономического патриотизма», которая подразумевает снижение налоговой нагрузки для местного бизнеса. Кроме того, Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Кремль заявил, что это «крайне нежелательный сценарий, который, наверное, сделает все еще сложнее».
США ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, более 40 их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских чиновников: топ-менеджер ВТБ Денис Бортников (сын директора ФСБ), глава Промсвязьбанка Петр Фрадков (сын бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований) и гендиректор VK Владимир Кириенко (сын первого замглавы администрации президента РФ). США также ввели ограничения против российского суверенного долга; они затронули вторичный рынок облигаций РФ, выпущенных после 1 марта 2022 года.
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Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». Также о санкциях объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Их ограничения направлены против сделок с ДНР и ЛНР, российских банков и российского суверенного долга. Также Австралия внесет в санкционный список восемь членов Совета безопасности РФ, а Великобритания — близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Кроме того, Евросоюз, Канада и Украина решили ввести санкции против сотен депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.
Санкционный список ЕС еще не обнародован, ожидается, что это произойдет 23 февраля. По данным «Радио Свобода», в него попал 351 депутат Госдумы, а также министр обороны Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
VK, ВЭБ и Промсвязьбанк заявили, что санкции не окажут существенного влияния на их деятельность. Промсвязьбанк отметил, что они ограничивают возможность совершать операции по картам Visa и Mastercard в иностранной валюте и использовать их в западных странах. Сайт ВЭБа после объявления о санкциях на какое-то время перестал работать. Опрошенные РБК эксперты заявили, что пока США и их союзники выбрали компромиссный вариант санкций, которые не окажут существенного экономического влияния на Россию, но оставили потенциал для их наращивания в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы.
Решение российских властей признать независимость ДНР и ЛНР осудили и внутри страны, и за рубежом. Путина раскритиковали многие страны Запада, а также Грузия, Турция и Кения. Партнеры России по ОДКБ не последовали призыву вслед за Россией признать ДНР и ЛНР (при этом признание республик поддержали в ЦАР, Венесуэле, Никарагуа, Сирии). Оппозиционер Алексей Навальный сравнил решения Кремля относительно Донбасса с вводом войск в Афганистан, а журналист Юрий Дудь заявил, что не выбирал нынешнюю российскую власть и не поддерживает ее «имперский угар».