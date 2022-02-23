Запад объявил о санкциях из-за признания ДНР и ЛНР. Российский парламент разрешил ввести войска в республики Что произошло вокруг Донбасса за последние сутки

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Передвижение российской военной техники в Ростовской области, 22 февраля 2022 Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Донбассом. Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и распорядился, чтобы российские войска осуществили там «функции по поддержанию мира».

Как в Госдуме одобряли признание ДНР и ЛНР В Госдуме обсудили «выкормышей американских спецслужб» и «зародыш Третьей мировой войны» Что? Да! Так в российском парламенте признавали ДНР и ЛНР

Совет Федерации разрешил ввести российские вооруженные силы на территорию самопровозглашенных республик. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что это решение призвано установить мир в Донбассе и не допустить обстрелы мирного населения. «Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — сказала она. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отказался считать ввод армии РФ в Донбасс миротворческой миссией.

Путин заявил, что российские войска необязательно войдут в ДНР и ЛНР «прямо сейчас». «Я не сказал, что войска сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь — первое. Второе — предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», — сказал президент России журналистам вечером 22 февраля,

Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины (об этом заявил Путин, до его разъяснений власти РФ не давали прямой ответ на этот вопрос). В «конституциях» обеих республик написано, что их границы равны границам Донецкой и Луганской областей. Но фактически это не так: власти ДНР и ЛНР контролируют примерно треть территории регионов, еще две трети подчиняются Киеву. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил 22 февраля, что вопрос о границах «непростой» и что он будет урегулирован «позже».

МИД Украины попросил сограждан немедленно уехать из России. Президент Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов, но пока не увидел необходимости во всеобщей мобилизации в стране. Также он объявил о программе «экономического патриотизма», которая подразумевает снижение налоговой нагрузки для местного бизнеса. Кроме того, Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Кремль заявил, что это «крайне нежелательный сценарий, который, наверное, сделает все еще сложнее».

США ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР. Под них попали госкорпорация ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, более 40 их дочерних структур (включая футбольный клуб ЦСКА) и сыновья трех российских чиновников: топ-менеджер ВТБ Денис Бортников (сын директора ФСБ), глава Промсвязьбанка Петр Фрадков (сын бывшего премьер-министра и директора Российского института стратегических исследований) и гендиректор VK Владимир Кириенко (сын первого замглавы администрации президента РФ). США также ввели ограничения против российского суверенного долга; они затронули вторичный рынок облигаций РФ, выпущенных после 1 марта 2022 года.

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Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2». Также о санкциях объявили Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Япония. Их ограничения направлены против сделок с ДНР и ЛНР, российских банков и российского суверенного долга. Также Австралия внесет в санкционный список восемь членов Совета безопасности РФ, а Великобритания — близких к Путину бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Кроме того, Евросоюз, Канада и Украина решили ввести санкции против сотен депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР.

Санкционный список ЕС еще не обнародован, ожидается, что это произойдет 23 февраля. По данным , в него попал , а также министр обороны Сергей Шойгу, глава Администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

VK, ВЭБ и Промсвязьбанк заявили, что санкции не окажут существенного влияния на их деятельность. Промсвязьбанк отметил, что они ограничивают возможность совершать операции по картам Visa и Mastercard в иностранной валюте и использовать их в западных странах. Сайт ВЭБа после объявления о санкциях на какое-то время перестал работать. Опрошенные РБК эксперты заявили, что пока США и их союзники выбрали компромиссный вариант санкций, которые не окажут существенного экономического влияния на Россию, но оставили потенциал для их наращивания в случае дальнейшей эскалации со стороны Москвы.

Решение российских властей признать независимость ДНР и ЛНР осудили и внутри страны, и за рубежом. Путина раскритиковали многие страны Запада, а также Грузия, Турция и Кения. Партнеры России по не последовали призыву вслед за Россией признать ДНР и ЛНР (при этом признание республик поддержали в ЦАР, Венесуэле, Никарагуа, Сирии). Оппозиционер Алексей Навальный сравнил решения Кремля относительно Донбасса с вводом войск в Афганистан, а журналист Юрий Дудь заявил, что не выбирал нынешнюю российскую власть и не поддерживает ее «имперский угар».

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Ольга Корелина