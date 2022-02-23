Генсек ООН: происходящее в Донбассе не геноцид, а российские войска не миротворцы

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Происходящее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не попадает под определение геноцида. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова опубликованы на сайте организации.

«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать [это определение] следует в соответствии с международным правом. Я думаю, это не тот случай», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что ООН не будет считать миротворцами российских военнослужащих, если они войдут в ДНР и ЛНР.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не беспристрастные миротворцы. Они вообще не миротворцы» — сказал генсек ООН. Он также выразил обеспокоенность из-за «искажения понятия миротворческой деятельности».

Гуттериш призвал Россию полностью соблюдать Устав ООН: «Принципы Устава ООН — это не меню a la carte. Их нельзя применять выборочно. Государства-члены ООН приняли их все и должны соблюдать их все».

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и распорядился, чтобы российские вооруженные силы осуществили там «функции по поддержанию мира».

22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Донбассом. Кроме того, Совфед разрешил ввести туда российские войска. «Мы исходим из того, что это будут миротворческие силы», — заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

США, Евросоюз, Великобритания, а также Япония, Австралия и Канада ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

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