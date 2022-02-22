Госдума единогласно ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

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Депутаты Госдумы ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Трансляция заседания парламента шла на сайте Думы.

Соглашения ратифицированы единогласно, их поддержали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. Кроме того, депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу незамедлительно, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.

Договоры, заключенные с ЛНР и ДНР, допускают размещение на этой территории российских военных баз, но в МИД РФ сообщили, что пока не планируется этого делать. В документах также говорится, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

Совет Федерации собирается рассмотреть соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР на заседании, которое также пройдет 22 февраля. Ранее парламенты республик Донбасса единогласно ратифицировали договоры.

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Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. С предложением признать независимость самопровозглашенных республик ранее обратились депутаты Госдумы. Прежде чем вынести решение, Путин провел заседание Совета безопасности России, все участники которого выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.

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