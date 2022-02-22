ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с Россией

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Народные советы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решения о ратификации в парламентах ДНР и ЛНР были приняты единогласно.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также внес в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией с одной стороны и ДНР и ЛНР с другой.

Ожидается, что Госдума и Совет Федерации одобрят признание независимости Луганской и Донецкой народных республик и ратифицируют соглашения о дружбе и сотрудничестве 22 февраля.

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Госдума и Совет Федерации одобряют признание независимости и помощь ЛНР и ДНР Следим за происходящим в прямом эфире. Онлайн «Медузы»

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