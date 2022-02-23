Перейти к материалам
Кнопка любви

Япония, Австралия и Канада ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Источник: Meduza

Власти Австралии, Канады и Японии объявили санкциях из-за признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Японские санкции включают в себя запрет на въезд в страну для официальных лиц из ДНР и ЛНР, а также запрет на экспорт и импорт товаров из республик. Кроме того, они подразумевают ограничения на размещение российских облигаций на японском рынке.

Санкции Канады также касаются российского суверенного долга и сделок с ДНР и ЛНР. Кроме того, они затронут два российских банка и членов российского парламента, голосовавших за признание ДНР и ЛНР.

Австралия также введет ограничения против российских банков, физических и юридических лиц из ДНР и ЛНР. Также Канберра внесет в санкционный список восемь членов российского Совета безопасности (их фамилии пока не названы), поддержавшего признание ДНР и ЛНР.

Накануне о санкциях против РФ из-за признания самопровозглашенных республик Донбасса ввели США, Евросоюз и Великобритания.

Власти РФ признали ДНР и ЛНР. Как это было

Ваша помощь важна. А любовь победит

Yeah! Yeah! Yeah!
Реклама