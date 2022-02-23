Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости во всеобщей мобилизации в стране, и издал указ о призыве резервистов. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его фейсбуке.

На сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мною, как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период.

По его словам, речь идет только о гражданах, зачисленных в оперативный резерв.

Зеленский также анонсировал запуск программы «экономического патриотизма», которая подразумевает стимулы для местного бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Кроме того, президент призвал политиков Украины «отбросить амбиции» и объединиться ради страны.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. После этого, ночью 22 февраля, Владимир Зеленский выступил с телеобращением. Он назвал действия России нарушением суверенитета Украины и односторонним выходом из Минских соглашений, а также заявил, что Украина придерживается мирного пути решения конфликта. Кроме того, Зеленский собирался рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией.

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