«Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал». Юрий Дудь выступил против конфликта России с Украиной

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Журналист Юрий Дудь выступил против конфликта России с Украиной на фоне признания Кремлем суверенитета самопровозглашенных республик Донбасса.

В своем инстаграме Дудь так описал заседание российского Совбеза, на котором высшее руководство страны советовало Владимиру Путину признать ДНР и ЛНР.

Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения — не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться.

Журналист отметил, что считает свои мысли очевидными и банальными, но он их фиксирует как «письменное доказательство» для собственных детей.

Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал.

Я вырос в России, Россия — моя Родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни.

России, Украине, миру — мир.

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