Путин: Россия признала ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины

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Россия признала ДНР и ЛНР в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Что касается границ, в каких границах мы будем признавать эти республики. Мы их признали, а значит признали их конституции. А в конституциях прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей — в то время, когда они были в составе Украины.

При этом Путин подчеркнул, что территориальные вопросы ДНР и ЛНР с Украиной должны решаться в ходе переговоров.

Путин также заявил, что разрешение Совета Федерации на ввод войск в Донбасс не означает, что они будут отправлены туда сейчас.

22 февраля Совет Федерации дал разрешение на использование российских войск на территории Донбасса. Перед этим были ратифицированы договоры о дружбе с ДНР и ЛНР — они предусматривают, в частности, взаимную охрану границ.

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