Украинский МИД попросил сограждан немедленно уехать из России

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Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится там, — немедленно ее покинуть.

Как отмечается на сайте ведомства, эти меры предложены «в связи с усилением российской агрессии против Украины». «Пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации», — говорится в заявлении МИДа.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам жестко раскритиковал власти Украины, после чего подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

В ответ на это ночью 22 февраля Владимир Зеленский выступил с собственным телеобращением. Он назвал действия России нарушением суверенитета Украины и односторонним выходом из Минских соглашений, а также заявил, что Украина придерживается мирного пути решения конфликта. Позже Зеленский заявил, что собирается рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Также украинский президент подписал указ о призыве резервистов.

США, Евросоюз, Великобритания, а также Япония, Австралия и Канада ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР.

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