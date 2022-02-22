«И тем, и этим нужно одно: отвлечение внимания от реальных проблем». Навальный сравнил признание ДНР и ЛНР с вводом войск в Афганистан
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Оппозиционный политик Алексей Навальный прокомментировал решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Пост об этом опубликован в соцсетях Навального.
Я смотрел вчера на «заседание Совета безопасности», это сборище маразматиков и воров… и думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за «великой шахматной доской», приняли решение о вводе советских войск в Афганистан.
И тогдашним советским, и нынешним российским руководителям «нужно одно: отвлечение внимания народа России от реальных проблем — развития экономики, роста цен, царящего беззакония», добавил Навальный.
Обращение Путина после заседания Совбеза он назвал «безумным».
Замените «Украину» в его речи на «Казахстан», «Беларусь», «страны Балтии», «Азербайджан», «Узбекистан» и так далее, включая даже «Финляндию». И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика.
Ввод войск в Афганистан плохо закончился для СССР, а агрессия против Украины плохо закончится для России, считает Навальный.
Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану. По вине Путина уже сейчас могут погибнуть сотни, а в дальнейшем — десятки тысяч украинцев и граждан России. Да, он не даст Украине развиваться, утащит ее в болото, но и Россия заплатит такую же цену. <…> Бороться за Россию, спасать ее — это бороться за отстранения Путина и его клептократов от власти. Но а сейчас это означает и банальное «бороться за мир».