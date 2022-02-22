Зеленский рассмотрит вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией

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Министерство иностранных дел Украины попросило президента страны Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил сам Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает украинское издание «Сегодня».

Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне поступил запрос от МИД Украины, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений с РФ. Я сразу после нашей пресс-конференции буду работать над этим вопросом.

Зеленский добавил, что «признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины», передает «Интерфакс».

Обновлено. МИД РФ заявил, что Россия не хочет разрывать дипотношения с Украиной.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными республиками.

Ночью 22 февраля, после указов Путина, Владимир Зеленский выступил с телеобращением. Он назвал действия России нарушением суверенитета Украины и односторонним выходом из Минских соглашений, а также сказал, что Украина придерживается мирного пути решения конфликта.

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