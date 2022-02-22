Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в ДНР и ЛНР

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 🌸 ❤️ 🌸 Любовь победит. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину использовать российские вооруженные силы за рубежом, сообщает «Интерфакс». Соответствующее обращение было рассмотрено верхней палатой парламента России вечером 22 февраля.

Перед сенаторами выступил замминистра обороны РФ Николай Панков, который, в частности, заявил: «Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах ДНР и ЛНР Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы, и системы залпового огня».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что три комитета рекомендуют сенаторам удовлетворить обращение об использовании российских вооруженных сил «за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права».

Ранее 22 февраля Совет Федерации и Госдума ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Луганской и Донецкой народными республиками. Документ, в частности, допускает присутствие российских военных на территории ЛНР и ДНР. Днем ранее президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. В документах, подписанных Путиным и главами ЛНР и ДНР, не указано, в каких границах признаются республики. Представители ЛНР и ДНР заявляли, что речь может идти о границах Луганской и Донецкой областей, часть которых контролируется Украиной.

Ваша помощь важна. А любовь победит Yeah! Yeah! Yeah!