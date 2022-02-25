FT: Евросоюз собирается заморозить активы Путина и Лаврова

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Большинство глав МИД стран ЕС выступили за заморозку активов российского президента и министра иностранных дел Владимира Путина и Сергея Лаврова в рамках готовящихся санкций из-за российского вторжения в Украину. Об этом газете The Financial Times рассказали три источника. О похожих ограничениях пишет Bild.

По словам собеседников The Financial Times, при этом, предполагается, что в соответствии с санкциями на Путина и Лаврова не будет распространяться запрет на поездки. Как отмечает издание, это подчеркивает намерения ЕС оставить возможности для дипломатии символически открытыми.

Санкции, также включающие меры против российских банков и промышленности, обсуждались главами МИД европейских стран поздно вечером 24 февраля, пишет издание. По данным газеты, они намерены утвердить пакет ограничений сегодня.

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