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Власти Чехии приостановили выдачу виз гражданам РФ на фоне военной операции России в Украине, сообщает издание Deník N со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу. По его словам, визу продолжат выдавать в порядке исключения только по гуманитарным причинам.

Обновлено. Выдачу виз россиянам (за исключением виз по гуманитарным основаниям) также решила приостановить Латвия.

Чехия временно закрыла свои консульские учреждения в Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, чешские власти решили отозвать разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно.

Чешское туристическое агентство Čedok, в свою очередь, объявило об отмене экскурсионных туров в Россию. Также агентство перестало продавать билеты «Аэрофлота» и других российских авиаперевозчиков.

Президент Чехии Милош Земан ранее 24 февраля заявил, что «Россия своими действиями совершает преступление против мира». «Несколько дней назад я сказал, что русские не сумасшедшие и не будут атаковать Украину. Признаю, что я ошибался», — заявил президент. Он призвал отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. «Умалишенного необходимо изолировать. Причем защищаться надо не только на словах, но принимая конкретные меры», — добавил Земан.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что «российское вторжение в Украину является ничем не оправданным актом агрессии против независимого государства, который не может остаться без реакции ЕС и НАТО».

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