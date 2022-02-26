Роскомнадзор потребовал от 10 СМИ удалить «недостоверную информацию» о войне с Украиной. Он запретил называть войну войной

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Роскомнадзор направил уведомления с требованием ограничить доступ к «недостоверной информации» в адрес 10 СМИ — «Эхо Москвы», «ИноСМИ», , The New Times, , «Свободная Пресса», « », «Новая газета», «Журналист», «Лениздат».

Роскомнадзор считает, что эти издания опубликовали «недостоверную общественно значимую не соответствующую действительности информацию» об обстрелах украинских городов российскими войсками и о гибели мирных жителей Украины, а также «материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны».

Если эти публикации не будут удалены, Роскомнадзор угрожает заблокировать издания. Кроме того, они могут быть оштрафованы на сумму до пяти миллионов рублей.

По мнению Роскомнадзора, достоверную информацию о войне с Украиной распространяют «именно российские официальные информационные источники».

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