Минздрав Украины: с начала вторжения погибли 198 человек, в том числе трое детей

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил о гибели 198 человек, в том числе троих детей, в результате нападения России.

«К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка», — написал Ляшко в фейсбуке.

Он не уточнил, идет ли речь о жертвах только среди гражданского населения или также среди военных. Некоторые украинские СМИ написали, что речь о гражданских.

В ночь на 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих. По данным ООН на утро 25 февраля, среди погибших были как минимум 25 мирных жителей.

Утром 26 февраля офис президента Украины заявил о 3500 погибших российских военнослужащих. Минобороны РФ ранее ни разу не сообщало о потерях в результате военных действий в Украине (такие данные в России засекречены).

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Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»

Война. Последние события

Война Российское вторжение в Украину. Третий день. Онлайн «Медузы»