ООН: в Украине убиты как минимум 25 мирных жителей, больше 100 ранены

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В результате российского вторжения в Украину погибли как минимум 25 мирных жителей, еще 102 получили ранения. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на данные Организации объединенных наций.

При этом отмечается, что эти сведения приблизительные и реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за первые сутки российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих и еще 316 получили ранения.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Сразу после этого украинские города подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ утверждали, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии, не угрожая мирному населению. 25 февраля появились сведения о том, что российские войска движутся в сторону Киева.

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»