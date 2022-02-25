«Берите власть в свои руки! Нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов» Путин призвал украинских военных устроить госпереворот

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Основные столкновения происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, которые ответственны за геноцид на Донбассе. Они выставляют тяжелое вооружение прямо в центрах крупных городов, чтобы вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам и обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Это делается по рекомендации иностранных консультантов. Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите нашего народа и отечества. Они действуют мужественно, профессионально и героически. Военнослужащие вооруженных сил Украины! Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.

Это приблизительный пересказ обращения Владимира Путина. Полностью выступление президента РФ можно посмотреть тут.

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Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

Что происходит прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Второй день. Онлайн «Медузы»

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Фото на обложке: пресс-служба президента РФ