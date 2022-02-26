Главком вооруженных сил Украины выложил фото пленных солдат. «Россия 24» назвала это фейком. Но «Русская служба Би-би-си» нашла мать одного из них Вот что она рассказала
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24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину — в фейсбуке главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного было опубликовано фото двух мужчин в форме. В подписи говорилось, что это пленные российские военнослужащие. Телеканал «Россия 24» назвал фото фейком. Но «Русская служба Би-би-си» связалась с 40-летней жительницей Саратовской области Натальей Дейнека, которая рассказала, что один из солдат на фото — ее 19-летний сын Рафик Рахманкулов (в появившихся в интернете видео он называл себя так же, отметило издание).
Наталья рассказала, что у нее в семье шестеро детей: трое ее и трое ее мужа (это не первый их брак). Ее супруг монтажник, он строит мосты и работает вахтовым методом. Она ездит с ним на вахту, но работает в другом месте — на складе магазина «Спортмастер».
Рафик — средний сын Натальи. По словам матери, он «очень внимательный сын, чуткий, даже мягкий», занимался спортом, планировал устроиться сварщиком. Это было до того, как в июне 2021 года он ушел в армию срочником, рассказала мать Рафика. Его девушка Лилия, с которой связалась «Русская служба Би-би-си», пояснила, что в декабре 2021 года Рафик перешел на контрактную службу, чтобы «обеспечить будущую семью».
По словам Натальи, ее сына заинтересовала воинская дисциплина, а также зарплата в армии и возможность получить жилье: «Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант — мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают, поэтому он говорил, что хочет расписаться с Лилей и чтобы им дали жилье».
Часть, где служит Рафик, входит в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. На вопрос, какая у сына военная специальность, Наталья ответила: «Танковая вроде, я не знаю». Девушка Рафика утверждает, что он сапер.
Наталья сказала, что не знала об отправке сына в Украину. По ее словам, он и сам не знал, куда их повезут. Это выяснилось только по факту прибытия. В последний раз они разговаривали вечером 23 февраля. Рафик сказал матери, что он «в поле» и что «все спокойно». Она спросила, почему он не сообщил, что их перебрасывают. Он ответил — чтобы она не волновалась.
Позднее Наталье позвонила сестра и сказала, что ее сыновей (племянников Натальи) «закидали» во «ВКонтакте» фотографиями из фейсбука главкома ВС Украины вместе с угрозами и оскорблениями. После этого Наталья связалась с «каким-то начальником» из подмосковной части, где служит Рафик, и рассказала о случившемся.
Он сказал, что контрразведка проверит данный факт — подтвердит, он [Рафик Рахманкулов] действительно в плену или нет. Подтверждения пока что нет, то есть им ничего доподлинно не известно. Он успокоил меня, сказал, что даже если это так, то они как военнопленные подлежат защите Женевской конвенцией и с ними ничего не случится.
По словам Натальи, ее собеседник не отрицал, что ее сын поехал в зону боевых действий.
Я не знаю, был ли он в курсе. Я была испугана, сказала, что моим племянникам угрожают. И даже кому-то из них показалось, что выкуп требовали. Вот это его очень заинтересовало. Но потом мы перепроверили, нет, о выкупе в переписке не говорилось, речь шла об угрозах: «Вы оккупанты, что вам дома не сидится. Зачем сюда пришли? Кто с мечом пришел, тот от меча и получит».
Наталья утверждает, что не знает мужчину, который был рядом с ее сыном на фото. По ее словам, он «вроде из Дагестана», и она пытается найти его семью. Наталья связалась с Комитетом солдатских матерей, там записали данные ее сына, но пока никакой информации о нем нет. Также она пыталась обратиться в приемную президента, но не дозвонилась. Наталья пожаловалась, что бьется во все двери и не знает, что предпринять.
На вопрос, как она относится к боевым действиям в Украине, женщина ответила, что не разбирается в этом.
Мы не смотрим телевизор, и газеты не читаем — некогда. Политикой не интересовались, мы далеки от этого. Что там говорят по телевизору про Украину — неинтересно. У нас в нашей стране, извините, людям кушать нечего. <…> Поэтому, если честно, я не знаю, зачем это все вообще нужно. <…> Было же такое, что все начали кричать: «Крым наш, Крым наш», он как-то отделился без военных действий. Почему здесь началась война? Если жителям ДНР или ЛНР было плохо, они же могли просто уехать в Россию? <…>
Солдаты — люди подневольные. Страна их послала, они идут. Они же не со злобы туда пошли, их туда послало государство. Для каких целей? В комментариях под фото пленных пишут на украинском: «Куда смотрят их матери, сестры?». А мы куда смотрим? Я ребенка отправила в армию служить родине. А уж как родина распоряжается нашими детьми — это не наша вина. <…> Мой ребенок туда пошел не по своей воле, его туда главнокомандующий отправил. Для чего? Не могу на это ответить. Нам — ни мне, ни моему ребенку — это не было нужно.