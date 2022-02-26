Главком вооруженных сил Украины выложил фото пленных солдат. «Россия 24» назвала это фейком. Но «Русская служба Би-би-си» нашла мать одного из них Вот что она рассказала

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24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину — в фейсбуке главкома вооруженных сил Украины Валерия Залужного было опубликовано фото двух мужчин в форме. В подписи говорилось, что это пленные российские военнослужащие. Телеканал «Россия 24» назвал фото фейком. Но «Русская служба Би-би-си» связалась с 40-летней жительницей Саратовской области Натальей Дейнека, которая рассказала, что один из солдат на фото — ее 19-летний сын Рафик Рахманкулов (в появившихся в интернете видео он называл себя так же, отметило издание).

Наталья рассказала, что у нее в семье шестеро детей: трое ее и трое ее мужа (это не первый их брак). Ее супруг монтажник, он строит мосты и работает вахтовым методом. Она ездит с ним на вахту, но работает в другом месте — на складе магазина «Спортмастер».

Рафик — средний сын Натальи. По словам матери, он «очень внимательный сын, чуткий, даже мягкий», занимался спортом, планировал устроиться сварщиком. Это было до того, как в июне 2021 года он ушел в армию срочником, рассказала мать Рафика. Его девушка Лилия, с которой связалась «Русская служба Би-би-си», пояснила, что в декабре 2021 года Рафик перешел на контрактную службу, чтобы «обеспечить будущую семью».

По словам Натальи, ее сына заинтересовала воинская дисциплина, а также зарплата в армии и возможность получить жилье: «Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант — мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают, поэтому он говорил, что хочет расписаться с Лилей и чтобы им дали жилье».

Часть, где служит Рафик, входит в состав 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. На вопрос, какая у сына военная специальность, Наталья ответила: «Танковая вроде, я не знаю». Девушка Рафика утверждает, что он сапер.

Наталья сказала, что не знала об отправке сына в Украину. По ее словам, он и сам не знал, куда их повезут. Это выяснилось только по факту прибытия. В последний раз они разговаривали вечером 23 февраля. Рафик сказал матери, что он «в поле» и что «все спокойно». Она спросила, почему он не сообщил, что их перебрасывают. Он ответил — чтобы она не волновалась.

Позднее Наталье позвонила сестра и сказала, что ее сыновей (племянников Натальи) «закидали» во «ВКонтакте» фотографиями из фейсбука главкома ВС Украины вместе с угрозами и оскорблениями. После этого Наталья связалась с «каким-то начальником» из подмосковной части, где служит Рафик, и рассказала о случившемся.

Он сказал, что контрразведка проверит данный факт — подтвердит, он [Рафик Рахманкулов] действительно в плену или нет. Подтверждения пока что нет, то есть им ничего доподлинно не известно. Он успокоил меня, сказал, что даже если это так, то они как военнопленные подлежат защите и с ними ничего не случится.

По словам Натальи, ее собеседник не отрицал, что ее сын поехал в зону боевых действий.

Я не знаю, был ли он в курсе. Я была испугана, сказала, что моим племянникам угрожают. И даже кому-то из них показалось, что выкуп требовали. Вот это его очень заинтересовало. Но потом мы перепроверили, нет, о выкупе в переписке не говорилось, речь шла об угрозах: «Вы оккупанты, что вам дома не сидится. Зачем сюда пришли? Кто с мечом пришел, тот от меча и получит».

Наталья утверждает, что не знает мужчину, который был рядом с ее сыном на фото. По ее словам, он «вроде из Дагестана», и она пытается найти его семью. Наталья связалась с Комитетом солдатских матерей, там записали данные ее сына, но пока никакой информации о нем нет. Также она пыталась обратиться в приемную президента, но не дозвонилась. Наталья пожаловалась, что бьется во все двери и не знает, что предпринять.

На вопрос, как она относится к боевым действиям в Украине, женщина ответила, что не разбирается в этом.

Мы не смотрим телевизор, и газеты не читаем — некогда. Политикой не интересовались, мы далеки от этого. Что там говорят по телевизору про Украину — неинтересно. У нас в нашей стране, извините, людям кушать нечего. <…> Поэтому, если честно, я не знаю, зачем это все вообще нужно. <…> Было же такое, что все начали кричать: «Крым наш, Крым наш», он как-то отделился без военных действий. Почему здесь началась война? Если жителям ДНР или ЛНР было плохо, они же могли просто уехать в Россию? <…>

Солдаты — люди подневольные. Страна их послала, они идут. Они же не со злобы туда пошли, их туда послало государство. Для каких целей? В комментариях под фото пленных пишут на украинском: «Куда смотрят их матери, сестры?». А мы куда смотрим? Я ребенка отправила в армию служить родине. А уж как родина распоряжается нашими детьми — это не наша вина. <…> Мой ребенок туда пошел не по своей воле, его туда главнокомандующий отправил. Для чего? Не могу на это ответить. Нам — ни мне, ни моему ребенку — это не было нужно.

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Пересказала Ольга Корелина