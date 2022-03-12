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Зеленский сообщил о гибели 1300 украинских военных за время войны

Источник: Громадське

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за время войны погибли около 1300 украинских военных.

Власти Украины регулярно называют свою оценку потерь среди российских военных (в последних сообщениях идет речь о более 12 тысячах погибших), но с начала войны не сообщали о собственных потерях.

Россия в начале марта оценивала число собственных погибших в 498 человек, а украинских — в 2,8 тысячи.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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