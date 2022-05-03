Постпред США в ОБСЕ заявил о планах России аннексировать часть востока Украины

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Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что у Белого дома есть информация о планах России присоединить часть востока Украины, сообщает AP.

По словам Карпентера, Россия собирается провести в Луганской и Донецкой областях фиктивные референдумы, по итогам которых эти территориальные образования будут присоединены к РФ. Также, заявил он, есть признаки того, что Россия собирается провести референдум о независимости в Херсонской области

По словам Карпентера, Россия планирует провести фиктивные референдумы в Донецкой и Луганской областях, которые «попытаются придать видимость демократической или избирательной легитимности» и присоединить эти образования к России. Он также сказал, что есть признаки того, что Россия собирается организовать голосование за независимость в Херсоне, результаты которого также будут сфальсифицированы.

США и их союзники, подчеркнул Карпентер, результаты таких «референдумов» не признают.

О планах провести в самопровозглашенных ЛНР и ДНР референдумы о присоединении к России, а в Херсонской области голосование о независимости региона ранее писала «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России. По данным собеседников «Медузы», референдумы собираются провести в середине мая.

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Источники «Медузы» утверждают: в середине мая в ЛНР и ДНР собираются провести референдум о присоединении к России А в Херсонской области — о создании ХНР

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Источники «Медузы» утверждают: в середине мая в ЛНР и ДНР собираются провести референдум о присоединении к России А в Херсонской области — о создании ХНР

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