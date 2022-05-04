Coca-Cola допустила свое «полное исчезновение» в России, если война в Украине затянется
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Гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси сообщил, что бизнес компании в России «в какой-то момент полностью исчезнет», если война в Украине затянется. Об этом он заявил на саммите для топ-менеджеров компаний, который в Лондоне организовала газета The Wall Street Journal.
Как отмечает WSJ, компанию Coca-Cola критиковали за то, что она медлила с приостановлением своей деятельности в России. На саммите в Лондоне Джеймс Квинси поставил под сомнение, что компании могут оказать влияние на правительства. «Символизм важен, но он не станет решающим фактором», — сказал Куинси.
8 марта The Coca-Cola Company объявила, что приостанавливает свою деятельность в России. «Наши сердца с людьми, которые переживают невосполнимые последствия этих трагических событий в Украине», — говорилось в заявлении компании. «Интерфакс» пишет, что компания приостановила поставки ингредиентов для своих напитков для российского рынка.
РБК писал, что у The Coca-Cola Company нет прямого производства в России, а местный офис компании занимается только маркетингом. 10 российскими заводами по производству безалкогольных напитков и соков владеет боттлер Coca-Cola Hellenic Bottling Company.
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