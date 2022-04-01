В Украине приняли закон о национализации имущества граждан России

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Верховная рада Украины приняла поправки в ранее принятый закон о национализации имущества резидентов России, сообщает «Экономическая правда».

Если в предыдущей редакции документа возможность национализации распространялась только на компании, то сейчас она расширена на:

физических лиц — граждан РФ;

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, но имеющих тесную связь с агрессором (имеющих место жительства или занимающихся основной деятельностью);

юридических лиц (их филиалы, представительства), работающие в Украине, но бенефициаром которых является РФ;

юрлиц в Украине, у которых РФ владеет прямо или косвенно долей в капитале или является учредителем/бенефициаром.

Также под действие закона независимо от гражданства попадают физлица и юрлица, которые публично отрицают или поддерживают «осуществление вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Кроме того, Рада приняла закон о введении коэффициента 1,5 к ставкам налога на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество при налогообложении в Украине международных компаний, подразделения которых продолжают работать в России. Как отмечает УНИАН, это означает повышение налогов для таких компаний на 50%.

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