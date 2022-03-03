Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности в Украине

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Украинский парламент принял закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России и ее резидентов. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», документ предусматривает национализацию в Украине имущества и финансовых средств юридических лиц России.

Решение о национализации будет принимать Совет национальной безопасности и обороны по просьбе правительства страны. Оно, в свою очередь, должно составить список объектов, подлежащих принудительному изъятию.

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Верховная рада также утвердила указ президента страны Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации на территории всех областей Украины и города Киева.

Кроме того, парламентарии одобрили ряд законов об ответственности за коллаборационизм, поправки об ужесточении ответственности за распространение «пропаганды государства-агрессора», преступления против нацбезопасности и мародерство.

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