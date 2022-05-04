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Организатора «Бессмертного полка» в Эстонии выслали из страны

Источник: Департамент охранной полиции

Департамент охранной полиции (КаПо) Эстонии сообщил, что принял решение выслать из страны одного из организаторов местной акции «Бессмертный полк» Алексея Есакова «по соображениям безопасности».

В охранной полиции утверждают, что Есаков на протяжении многих лет «разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду… оправдывал российскую агрессию в Украине, участвовал в контрабанде в Восточной Украине».

4 мая посольство России в Эстонии сообщило, что «Бессмертный полк» в стране пройдет в онлайн-формате. РИА Новости напоминает, что до 10 мая в Эстонии запрещено проводить публичные собрания, используя георгиевские ленточки, букву Z, флаги России и СССР, а также советскую военную форму.

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