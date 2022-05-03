С «Азовстали» эвакуировали людей, которые неделями укрывались в бункерах Россия возобновила удары по заводу, где все еще остаются мирные жители

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Украинцы, покинувшие оккупированные Россией территории, в центре для переселенцев в Запорожье. 3 мая 2022 года Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Вечером 3 мая было объявлено, что в Запорожье приехали люди, эвакуированные с завода «Азовсталь» в блокированном российскими войсками Мариуполе. Освобождение мирных жителей, которые неделями укрывались в бункерах на «Азовстали», было важной операцией для украинского руководства — 1 мая представители властей говорили о ней как о большом успехе, достигнутом в содействии с ООН и Международным комитетом Красного креста. Об эвакуации, ради которой было, по словам украинской стороны, организовано прекращение огня, с президентами России и Украины говорил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Разные источники сообщают разные данные о количестве эвакуированных. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук заявила, что эвакуированы 156 человек. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сказала, что комбинат покинул 101 человек, еще 58 человек присоединились к эвакуации в поселке Мангуш, а в Запорожье прибыли 127 человек (чем объясняется такая разница, из ее слов неясно). Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что с завода вышли около 100 гражданских. Минобороны РФ утверждало, что за выходные оттуда вышли 122 человека, из которых только 69 решили отправиться на территории, подконтрольные Украине, а остальные захотели «остаться в ДНР».

Одновременно шла речь об эвакуации на подконтрольную Украине территорию и из других районов Мариуполя. Власти города объявляли о сборе людей, в том числе около торгового центра «Порт Сити», однако несколько раз эвакуация переносилась. 3 марта мэр Вадим Бойченко заявил, что из 14 эвакуационных автобусов на территорию под контролем Украины доехали только три, а 11 «где-то потерялись». «Теряются они в этих , к сожалению», — заявил он.

Эвакуация мирных жителей с «Азовстали» Meduza

На «Азовстали» остаются мирные жители — по оценке мэра Мариуполя, около 200 человек. Власти Украины, как и представители международных организаций, говорят о необходимости эвакуировать их тоже.

3 мая полк «Азов» сообщил о гибели двух женщин в результате возобновившихся ночью активных авиационных и артиллерийских ударов по «Азовстали». Сейчас завод, как утверждают в «Азове», пытаются штурмовать с участием десанта, танков и другой бронетехники. Россия днем 3 мая заявила, что возобновила удары по заводу, поскольку украинские военные якобы «воспользовались режимом тишины на „Азовстали“ и вышли на огневые позиции».

Президент РФ Владимир Путин ранее публично приказал Минобороны не штурмовать завод «Азовсталь», а заблокировать его.

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