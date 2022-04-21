Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла»

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Миллиардер Вагит Алекперов решил отказаться от полномочий члена совета директоров «Лукойла», а также досрочно уйти с поста президента крупнейшей частной нефтяной компании. Об этом, сообщает «Интерфакс», говорится в заявлении «Лукойла».

Соответствующие уведомления о решениях Алекперова были направлены 21 апреля председателю совета директоров компании.

Как отмечает пресс-служба «Лукойла», Алекперов не является контролирующим акционером компании. К концу марта он владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций «Лукойла», а также был бенефициаром (через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) еще 5,43% акций.

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Вагит Алекперов был крупнейшим акционером и президентом «Лукойла» с 1993 года. Журнал Forbes оценивает состояние бизнесмена в 10,5 миллиарда долларов. В списке 88 российских миллиардеров за 2022 год Алекперов занял 10-е место.

13 апреля на фоне российского вторжения в Украину Великобритания включила Алекперова в санкционный список. Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

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