Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла», жены Лаврова и «кума Путина»

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Правительство Великобритании объявило об очередном расширении санкционного списка против России из-за войны в Украине.

Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, попали еще 206 россиян, в том числе:

глава «Лукойла» Вагит Алекперов;

основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков;

президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;

помощник президента РФ Андрей Фурсенко;

вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко;

бывший глава РЖД Владимир Якунин;

супруга главы МИД РФ Мария Лаврова;

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;

предприниматель Фархад Ахмедов;

президент «Группы Альянс» Муса Бажаев;

сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.

Также в списке значится глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Виктор Медведчук, о задержании которого накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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