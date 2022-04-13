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Великобритания ввела санкции против главы «Лукойла», жены Лаврова и «кума Путина»

Источник: Правительство Великобритании

Правительство Великобритании объявило об очередном расширении санкционного списка против России из-за войны в Украине.

Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, попали еще 206 россиян, в том числе:

  • глава «Лукойла» Вагит Алекперов;
  • основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков;
  • президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев;
  • помощник президента РФ Андрей Фурсенко;
  • вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко;
  • бывший глава РЖД Владимир Якунин;
  • супруга главы МИД РФ Мария Лаврова;
  • владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин;
  • предприниматель Фархад Ахмедов;
  • президент «Группы Альянс» Муса Бажаев;
  • сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.

Также в списке значится глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «кум Путина» Виктор Медведчук, о задержании которого накануне объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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