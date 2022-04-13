Война Сорок девятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 12 апреля можно посмотреть тут.
Главное за последние часы:
- Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.
- Джо Байден назвал происходящее в Украине «геноцидом».
- Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии на поезде отправились в Киев.
- Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 28,7%.
- Иностранные интернет-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против войны и наше обращение к украинским читателям.
Гуманитарные коридоры 13 апреля открыты не будут, сообщила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук.
Чиновница объяснила это действиями ВС РФ. Как утверждает Верещук, в Запорожской области российские войска заблокировали эвакуационные автобусы, а в Луганской области они нарушают режим прекращения огня.
Издание Baza пишет, что ФСБ 12 апреля пришла с обысками в офис «Аэрофлота» на Арбате.
Одной из причин обысков, продолжавшихся весь день, стали высказывания бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова, призвавшего саботировать сделки, связанные с поддержкой войны.
Харьков, 12 апреля
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Продолжаются ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре в Харьковской и Запорожской областях.
- Также Россия активно проводит воздушную разведку.
- Российские вооруженные силы продолжают привлекать добровольцев. Так, в Ленинградской области был сформирован батальон из 400 военнослужащих с боевым опытом.
- На некоторых захваченных территориях ВС РФ создают подразделения так называемой «народной милиции».
- В Мариуполе российские подразделения начинают наступление в районе металлургического комплекса «Азовсталь» и морского порта.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
США поставят в Украину вооружения еще на 750 миллионов долларов
Как пишет Reuters, об этом будет объявлено до конца дня 13 апреля. Оборудование, вероятно, будет включать тяжелые наземные артиллерийские системы, в том числе гаубицы.
До настоящего момента с 24 февраля Вашингтон уже поставил Киеву оружие общей стоимостью в 1,7 миллиарда.
Джо Байден назвал происходящее в Украине «геноцидом»
Байден употребил этот термин в таком контексте впервые. Выступая в Айове, он выразил мнение, что семейные бюджеты американцев не должны зависеть от того, «объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира».
Когда журналисты переспросили Байдена об этой фразе, он объяснил: «я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею быть украинцем».
Президент США при этом отметил, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее как геноцид, должны принимать юристы.
Владимир Зеленский поблагодарил президента США за такую оценку: «Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу».
Товарооборот России и Китая за первые три месяца года на фоне санкций вырос на 28,7%
Как сообщает главное таможенное управление Китая, с января по март экспорт в Россию вырос на 25,9% в годовом выражении, до 16,44 миллиарда долларов. Поставки из России в Китай выросли на 31%, до 21,73 миллиарда долларов.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии едут в Киев
Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис встретятся с Зеленским, чтобы передать ему «слова политической и военной поддержки».
Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных
Зеленский назвал «символичным» тот факт, что Медведчука задержали в День космонавтики и счел «особенно циничным», что политик был в военной форме. «Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот», — отметил президент.
Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире.