Минфин РФ не смог расплатиться по евробондам в долларах и впервые перечислил выплаты в рублях. Теперь России может грозить дефолт

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минфин России провел в рублях выплату по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» на 649,2 миллиона долларов после отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство перечислило выплаты в Национальный расчетный депозитарий в рублях по официальному курсу Банка России на 4 апреля «из-за недружественных действий Минфина США». Средства, которые полагаются держателям облигаций из , были зачислены на .

В итоге Минфин посчитал, что исполнил свои обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в полном объеме.

«Восстановление доступа РФ к валютным счетам создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат, предусмотренные эмиссионной документацией по облигациям», — заявили в ведомстве.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Россия впервые воспользовалась механизмом выплаты по валютному долгу в рублях, который предусмотрен указом президента Владимира Путина от 5 марта. Документ разрешил выплачивать крупные валютные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Западные кредиторы вряд ли сочтут выбранный Минфином вариант оплаты исполнением обязательств, пишет «Русская служба Би-би-си». Главный стратег «Атона» Александр Кудрин в беседе с The Bell предположил, что действия российского ведомства говорят о том, что оно не собирается искать других способов погашения госдолга в иностранной валюте. Оба издания отмечают, что в таком случае дефолт по суверенному долгу может наступить уже 4 мая. Еще в марте международное рейтинговое агентство Fitch заявляло, что будет считать дефолтом выплаты по евробондам в рублях.

Проблемы с обслуживанием российского госдолга возникли после того, как США, Евросоюз и другие страны заморозили часть международных резервов РФ в рамках санкций из-за войны в Украине. По оценкам Минфина РФ, в связи с ограничениями Россия не может использовать почти половину своих резервов — порядка 300 миллиардов долларов.

До этого России удавалось проводить выплаты по госдолгу в долларах, несмотря на санкции и заморозку резервов. 5 апреля Минфин США запретил России такие операции с замороженных в американских банках счетов, предоставив Москве выбор — использовать оставшиеся валютные резервы для выплат по госдолгу, потратить их на другие, в том числе военные, цели или объявить дефолт.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь