Путин разрешил выплачивать крупные валютные долги перед кредиторами из «недружественных» стран в рублях

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским должникам выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Речь идет о долгах, выплаты по которым превышают 10 миллионов рублей в месяц или валютный эквивалент этой суммы по официальному курсу ЦБ на 1 число каждого месяца.

Список недружественных стран должно установить правительство РФ в течение двух дней.

После начала войны в Украине страны Запада ввели жесткие санкции против России, в том числе против Центробанка и крупнейших банков; Евросоюз также запретил ввозить в Россию евро.

Курсы валют к рублю после начала войны выросли до исторических максимумов. Власти РФ ограничили вывод наличной и безналичной валюты за границу, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки и ввели высокую (сперва 30%, потом 12%) комиссию при покупке валюты на бирже физлицами.

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