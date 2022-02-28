Путин подписал указ об ответных санкциях. Он ограничил вывод валюты за рубеж

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ вступил в силу, его текст опубликован на сайте Кремля.

Среди прочего с 1 марта резиденты России не смогут:

зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады, которые были открыты в зарубежных банках и финансовых организациях;

осуществлять денежные переводы (без открытия банковского счета) иностранным поставщикам платежных услуг с использованием электронных средств платежа;

перечислять иностранную валюту нерезидентам по договорам займа.

Кроме того, российские резиденты — участники внешнеэкономической деятельности — должны продать 80% валютной выручки, зачисленной на их счета на основании контрактов по продаже товаров и услуг нерезидентам. Это нужно сделать не позднее трех дней после вступления указа в силу.

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