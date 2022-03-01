Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов

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Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч долларов. Об этом говорится в указе Путина, который опубликован на сайте Кремля.

Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза.

Кроме указ запрещает нерезидентам России из «недружественных стран» и подконтрольным им структурам проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать рублевые кредиты без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Как говорится в тексте указа, он подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», связанными с введением санкций против России.

Раньше при вывозе из РФ наличной валюты на сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте вывозимую сумму денег нужно было декларировать.

В октябре 2021 года агентство «Прайм» сообщало, что объем наличной иностранной валюты в российской экономике приблизился к 100 миллиардам в долларовом эквиваленте, что является историческим максимумом.

Накануне Путин подписал указ об ответных мерах на санкции западных стран. Он, в частности, запретил зачислять иностранную валюту на собственные иностранные счета, переводить деньги иностранным поставщикам платежных услуг «с использованием электронных средств платежа» и перечислять валюту нерезидентам по договорам займа.

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