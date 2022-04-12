В Украине отказались принять президента ФРГ Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер планировал в ближайшие дни визит в Украину, но президент страны Владимир Зеленский отказался его принять, сообщили источники немецкой газеты Bild.

Причиной отказа стали «тесные связи» между Штайнмайером и Россией в последние годы, в том числе его поддержка проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были сформированы в . Ему сейчас не рады в Киеве», — заявил газете неназванный украинский дипломат.

Президент ФРГ подтвердил, что в Киеве не готовы его принять. «Мой польский коллега [президент Польши Анджей Дуда] недавно предложил, чтобы мы вместе с президентами Эстонии, Литвы и Латвии поехали в Киев, чтобы подать сигнал совместной европейской солидарности. Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели», — сказал он в эфире немецких телеканалов (цитата по ТАСС).

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Франк-Вальтер Штайнмайер с 2017 года занимает пост президента ФРГ. В 2005–2009 и 2013–2017 годах он был министром иностранных дел страны. После российского вторжения в Украину Штайнмайер признал свои ошибки в политике в отношении Москвы, в том числе назвал ошибкой собственную приверженность проекту «Северного потока — 2».

После событий в Буче в Украину с визитом приезжали несколько западных политиков. В городе побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, а также канцлер Австрии Карл Нехаммер. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приезжал в Киев на переговоры с Зеленским.

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь