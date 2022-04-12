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Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 11 апреля можно посмотреть тут.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.

Мариуполь — главный город этой войны. Что там происходило 10-11 апреля

  • Благотворительный фонд Caritas Ukraine сообщил, что российские войска расстреляли из танка его здание в Мариуполе. В результате погибли семь человек.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала войны в городе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.
  • В 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины и полку «Азов», которые держат оборону в Мариуполе, рассказали об отсутствии поддержки со стороны украинских властей и даже связи с ними.
  • Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный утверждает, что связь с бойцами в Мариуполе есть. Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов назвал сообщение 36-й бригады фейком.
  • Полк «Азов» сообщил о химической атаке в Мариуполе. Это произошло после того, как в ДНР допустили использование «химических войск», чтобы «выкурить» украинских военных с завода «Азовсталь».
  • Власти Украины, Великобритании и США заявили, что проверяют информацию о химической атаке.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армии не хватает самолетов и тяжелой военной техники, чтобы деблокировать Мариуполь.
Оборона Мариуполя

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

Оборона Мариуполя

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Накануне в результате ударов по Харькову и Харьковской области погибли восемь человек (в том числе один ребенок), были ранены 19 человек (в том числе двое детей), заявил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

На фотографии — пожарные в одном из домов Харькова, пострадавших от российских атаки. Снимок был сделан 11 апреля.

Felipe Dana / AP / Scanpix / LETA
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.

Главные события предыдущего дня

  • Финляндия и Швеция, по информации The Times, летом подадут заявки на вступление в НАТО.
  • Французская Société Générale и шведская Ericsson останавливают деятельность в России.
  • Число пользователей VPN-сервисов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза, сообщил российский мобильный оператор Yota.
  • РЖД не смогла провести выплату по одному из выпусков своих евробондов и стала первой из российских компаний, допустивших дефолт после санкций.
  • Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Находящиеся в городе украинские бойцы пожаловались на отсутствие поддержки.
  • Россия ввела «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионах, граничащих с Украиной.
  • Москву посетил Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он стал первым европейским лидером, который лично встретился с Путиным после начала войны.
  • В Москве суд арестовал гражданина Колумбии по делу о «фейках» про российскую армию. В Петербурге в этом же заподозрили художницу.

Сегодня 48-й день войны в Украине. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и событиях, которые с ними связаны.