Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»
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Мариуполь — главный город этой войны. Что там происходило 10-11 апреля
- Благотворительный фонд Caritas Ukraine сообщил, что российские войска расстреляли из танка его здание в Мариуполе. В результате погибли семь человек.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что с начала войны в городе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.
- В 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС Украины и полку «Азов», которые держат оборону в Мариуполе, рассказали об отсутствии поддержки со стороны украинских властей и даже связи с ними.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный утверждает, что связь с бойцами в Мариуполе есть. Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов назвал сообщение 36-й бригады фейком.
- Полк «Азов» сообщил о химической атаке в Мариуполе. Это произошло после того, как в ДНР допустили использование «химических войск», чтобы «выкурить» украинских военных с завода «Азовсталь».
- Власти Украины, Великобритании и США заявили, что проверяют информацию о химической атаке.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армии не хватает самолетов и тяжелой военной техники, чтобы деблокировать Мариуполь.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Накануне в результате ударов по Харькову и Харьковской области погибли восемь человек (в том числе один ребенок), были ранены 19 человек (в том числе двое детей), заявил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
На фотографии — пожарные в одном из домов Харькова, пострадавших от российских атаки. Снимок был сделан 11 апреля.
В условиях войны не всегда возможно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Главные события предыдущего дня
- Финляндия и Швеция, по информации The Times, летом подадут заявки на вступление в НАТО.
- Французская Société Générale и шведская Ericsson останавливают деятельность в России.
- Число пользователей VPN-сервисов с начала 2022 года выросло в 53,5 раза, сообщил российский мобильный оператор Yota.
- РЖД не смогла провести выплату по одному из выпусков своих евробондов и стала первой из российских компаний, допустивших дефолт после санкций.
- Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Находящиеся в городе украинские бойцы пожаловались на отсутствие поддержки.
- Россия ввела «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионах, граничащих с Украиной.
- Москву посетил Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он стал первым европейским лидером, который лично встретился с Путиным после начала войны.
- В Москве суд арестовал гражданина Колумбии по делу о «фейках» про российскую армию. В Петербурге в этом же заподозрили художницу.
Сегодня 48-й день войны в Украине. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и событиях, которые с ними связаны.