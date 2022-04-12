Путин назвал убийства в Буче «фейком» и «провокацией». Лукашенко передал ему документы о «спецоперации англичан» в этом городе Что сказал президент России на пресс-конференции после переговоров с Лукашенко. Коротко

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«Специальная операция» идет по плану. Мы ничего не должны скрывать от общественности, но освещать работу военных надо объективно. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя потери. Наша логика простая. Украинцев просто используют против России. Украина для Запада — это средство для достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа. Как бы странно это ни звучало сегодня, русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. То, что происходит в Украине, — это трагедия, но выбора у России не было.

Что касается Бучи, я спрашиваю западных коллег, а вы в Сирии были? Там город Ракка был разрушен американской авиацией и сотни убитых месяцами в развалинах лежали, дела никому не было. То же самое было в Афганистане. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации с применением химического оружия в Сирии. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче. Александр Григорьевич мне сегодня передавал документы для ФСБ, у них перехваты есть соответствующие — как, кто и на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации.

(Александр Лукашенко на пресс-конференции назвал убийства в Буче «психологической спецоперацией, которую провели англичане»).

Убитые жители Бучи и войска РФ на одной улице. Съемка с дрона Meduza

Санкционный «блицкриг», на который рассчитывали наши недоброжелатели, не состоялся. Наша финансовая система и промышленность работают ритмично. Мы и далее сообща будем противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики. Уверен, что мы станем только сильнее.

Это приблизительный пересказ пресс-конференции Владимира Путина по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный. Некоторые высказывания отредактированы с сохранением общего смысла.

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Фото на обложке: Евгений Биятов / AFP / Scanpix / LETA